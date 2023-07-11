Во Франции обсуждают возможность поставки около 50 таких ракет.

Франция уже доставила первые несколько крылатых дальнобойных ракет SCALP в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французские дипломатические источники.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция присоединится к Великобритании в поставках ракет дальнего радиуса действия для Украины, но не сообщил, сколько собственно ракет получит Украина.

Дипломатический источник из Франции сообщил, что обсуждается возможность отправки около 50 ракет SCALP.

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Другой источник, осведомленный об этом шаге, сообщил, что несколько ракет уже доставлены в Украину.

Как отмечает издание, Украина на протяжении многих месяцев просит предоставить дальнобойные ракеты, но Соединенные Штаты, основной поставщик, еще не согласился на такой шаг.

Великобритания в мае сообщила, что будет поставлять франко-британские ракеты, произведенные MBDA. Британская версия ракеты называется Storm Shadow.

Французская версия ракеты под названием SCALP имеет дальность поражения около 250 км.

Передача Украине ракет SCALP от Франции - детали

Сегодня Макрон по прибытию на саммит лидеров НАТО в Вильнюсе сообщил, что его страна начнет поставки для Украины ракет большого радиуса действия. Он решил увеличить поставки вооружения и техники, чтобы предоставить украинцам возможность наносить удары на дальних расстояниях.

После решения Британии передать Украине ракеты Storm Shadow, это оружие стало активно применяться для поражения позиций и объектов под контролем российских оккупантов за линией фронта. В частности, ранее украинские военные подтвердили удары по мостам в районе Чонгара ракетами Storm Shadow.

У президента РФ Владимира Путина молниеносно прокомментировали решение Франции поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, решение Парижа не повлияет на ход "российской спецоперации", оно способно лишь "усугубить судьбу киевского режима".

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