Польша обвинила Россию в нарушении Договора об открытом небе

США информировали Польшу о проведенном просмотр имплементации Договора об открытом небе и о возможном решении о денонсации этого документа.

МИД Польши заявил, что РФ в последнее время ограничивала доступ к своей территории в рамках Договора по открытому небу, что в конечном итоге привело к решению США о денонсации документа.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление ведомства.

"Договор об открытом небе в течение многих лет оставался важным элементом архитектуры европейской безопасности, служил укреплению доверия и прозрачности военной деятельности. В последний период возник ряд проблем, связанных с реализацией договора, связанных с ограничением Российской Федерацией доступа к своей территории", - заявили в МИД Польши.

"Мы сожалеем, что бывшие усилия союзных государств по возврату РФ к полной реализации Договора не дали результата. Эффективный контроль обычных вооружений возможен только при условии полного соблюдения государствами обязательств по мерам транспарентности и верификации", - говорится в заявлении.

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В ведомстве также заявили, что США информировали Польшу о проведенном просмотр имплементации Договора об открытом небе и о возможном решении о денонсации этого документа.

"В настоящее время мы вместе с союзниками и близкими партнерами принимаем меры для выработки совместных решений, направленных на укрепление нашей безопасности", - заявили в МИД Польши.

Как сообщал УНИАН, 21 мая, президент США объявил о выходе из Договора об открытом небе. Американская сторона объяснила это нарушения условий соглашения со стороны России.

Напомним, Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор, объединяющий 35 стран, позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетов, не несут оружия, над территориями стран-участниц.

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