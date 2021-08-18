Пока "Талибан" насаждает в Афганистане исламский халифат, житель провинции Панджшер буквально объявил войну этой террористической группировке.
Об этом Ахмад Масуд заявил в своем обращении к согражданам, опубликованном Paris Match.
Ахмад Масуд - сын легендарного экс-министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Прозванный "Панджшерским львом" полевой командир был убит террористами-смертниками из "Аль-Каиды" в 2001 году
Панджшер – единственная провинция, которая осталась неподвластна "Талибану". Именно здесь Ахмад Масуд призвал собраться всех, кто готов оказать сопротивление талибам.
Читайте также"Талибан" зовет "Аль-Каиду" строить в Афганистане "колыбель джихада" - СМИ"Мы остались одни. Мы никогда не сдадимся… Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку", – гласит опубликованное изданием обращение Масуда.
Кроме того, боец обратился за помощью к Европе, арабскому миру, США и "другим странам, которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу, против Советов в прошлом, против "Талибана" двадцать лет назад".
Ситуация в Афганистане
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.
Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.
15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.