Ахмад Масуд зовет всех готовых сражаться в Панджшер - это последняя провинция, которая держит оборону от талибов.

Пока "Талибан" насаждает в Афганистане исламский халифат, житель провинции Панджшер буквально объявил войну этой террористической группировке.

Об этом Ахмад Масуд заявил в своем обращении к согражданам, опубликованном Paris Match.

Ахмад Масуд - сын легендарного экс-министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Прозванный "Панджшерским львом" полевой командир был убит террористами-смертниками из "Аль-Каиды" в 2001 году

Панджшер – единственная провинция, которая осталась неподвластна "Талибану". Именно здесь Ахмад Масуд призвал собраться всех, кто готов оказать сопротивление талибам.

Читайте также"Талибан" зовет "Аль-Каиду" строить в Афганистане "колыбель джихада" - СМИ"Мы остались одни. Мы никогда не сдадимся… Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку", – гласит опубликованное изданием обращение Масуда.

Кроме того, боец обратился за помощью к Европе, арабскому миру, США и "другим странам, которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу, против Советов в прошлом, против "Талибана" двадцать лет назад".

Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Автор: Станислав Кожемякин