Известно, что небольшая группа российских дипломатов присоединилась к публичной экскурсии по палатам парламента.

Российские дипломаты смогли получить доступ к частной зоне парламента Великобритании. Насколько известно, это произошло накануне Рождества – в конце 2024 года.

Об этом пишет The Guardian. Инцидент обеспокоил сотрудников службы безопасности и вызвал частные предупреждения от спикеров обеих палат британского парламента.

Известно, что небольшая группа российских дипломатов присоединилась к публичной экскурсии по палатам парламента. Они оторвались от остальных участников экскурсии, чтобы войти в часть Палаты лордов, которая была запрещена для посещения. Их обнаружила охрана и выгнала оттуда.

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"Мы подозреваем, что они просто хотели похвастаться перед Кремлем, что проникли в британский парламент. Это не идеально, но они были пойманы до того, как был нанесен какой-либо ущерб", – говорит источник в парламенте.

Однако министры британского правительства были обеспокоены этим инцидентом. Члены парламента и их коллеги получили письменное предупреждение не приглашать российских дипломатов в парламент.

Спикер Палаты общин сэр Линдси Хойл и спикер Палаты лордов лорд Макфолл из Алклюита также частным образом напомнили депутатам и персам, что они должны быть осторожными в отношении попыток России проникнуть в систему парламентской безопасности. В отдельных письмах спикеры написали:

"Как официально аккредитованного представителя российского правительства, российского посла не следует приветствовать в стенах парламента до дальнейшего уведомления. Это касается всех других российских дипломатов и сотрудников посольства России, аккредитованных в Великобритании".

Отмечается, что российскому послу, дипломатам и работникам посольства РФ в Лондоне запрещено посещать парламент Британии с 2022 года.

Инциденты с российскими дипломатами

В марте 2024 года Австрия объявила двух российских дипломатов нежелательными лицами, они должны были покинуть страну. В МИД говорили, что эти двое "совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом".

Такая формулировка обычно используется, когда речь идет о деятельности секретных служб. И то, что среди сотрудников российского посольства в Вене есть шпионы, не является секретом.

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