Украина держит сопротивление России уже шестые сутки.

Дипломаты десятка стран в знак протеста агрессии России покинули зал Совбеза ООН по правам человека в Женеве перед выступлением главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Spiegel.

Лавров, которого подсоединили по видеосвязи, зачитал длинное заявление, в котором оправдывал нападение на Украину якобы нарушением прав человека с украинской стороны, пишет газета.

Сначала россиянин хотел лично принять участие в заседании. Затем поездку отменили, ссылаясь на блокирование европейского воздушного пространства для российских самолетов.

Во время своего выступления Лавров, цитирует издание, заявил о намерениях Киева превратить Украину в "анти-Россию", "чтобы угодить Западу".

Дипломат выразил и другие пропагандистские клише, которыми Кремль уже шестые сутки оправдывает войну против Украины и жестокие убийства гражданских.

Вас также могут заинтересовать новости: