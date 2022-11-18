Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что первые приговоры по делу сбития самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 – это прочная основа для осуждения виновных высшего уровня.
Как заявил глава государства в вечернем обращении к украинцам, решение, принятое в Нидерландах, является очень важным. Однако сейчас приговоры получили только три человека.
"Есть первый приговор убийцам, которые уничтожили малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом в 2014 году. Три человека получили пожизненный срок. И обязательно наступит день, когда они начнут отбывать это наказание. Но это решение не просто о трех убийцах. Россия много врала об этой катастрофе, но все равно ключевые факты были установлены. Сейчас осуждены исполнители и обеспечена основа, чтобы осудить виновных и высшего уровня", – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что речь идет о тех, кто несет полную личную ответственность за преступление агрессии против Украины – первоначальное преступление, которое породило все остальные, совершенные рашистами с 2014 года.
"Это то, без чего на самом деле невозможно обезопасить мир от повторения таких войн как российская агрессия против нашего государства. Когда все убийцы и палачи будут осуждены, когда их командиры и политическая "крыша" получат справедливые приговоры, когда Россия возместит все убытки, нанесенные российской агрессией, – это будет очень прочный фундамент долговременного мира", – считает президент.
Зеленский добавил, что Украина имеет все возможности, чтобы это обеспечить. В частности, чтобы каждое российское военное преступление и каждый их террористический удар получили свой юридический ответ.
Дело по рейсу MH17
17 ноября окружной суд Гааги подтвердил, что рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит в 2014 году российской ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля под Первомайском Донецкой области. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Суд также признал, что территорию так называемой "ДНР" на момент сбития самолета контролировала Россия.
В ударе по гражданскому самолету обвинялись Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко и Игорь Стрелков-Гиркин. Суд признал Пулатова невиновным, вину Стрелкова-Гиркина считает доказанной, участниками запуска ракеты признаны Харченко и Дубинский. Их всех заочно приговорили к пожизненным срокам.
Евросоюз призвал РФ признать свою ответственность за сбитие самолета рейса MH17.
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