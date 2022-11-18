Президент отметил, что Россия много врала об этой катастрофе, но ключевые факты все равно были установлены.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что первые приговоры по делу сбития самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 – это прочная основа для осуждения виновных высшего уровня.

Как заявил глава государства в вечернем обращении к украинцам, решение, принятое в Нидерландах, является очень важным. Однако сейчас приговоры получили только три человека.

"Есть первый приговор убийцам, которые уничтожили малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом в 2014 году. Три человека получили пожизненный срок. И обязательно наступит день, когда они начнут отбывать это наказание. Но это решение не просто о трех убийцах. Россия много врала об этой катастрофе, но все равно ключевые факты были установлены. Сейчас осуждены исполнители и обеспечена основа, чтобы осудить виновных и высшего уровня", – подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что речь идет о тех, кто несет полную личную ответственность за преступление агрессии против Украины – первоначальное преступление, которое породило все остальные, совершенные рашистами с 2014 года.

"Это то, без чего на самом деле невозможно обезопасить мир от повторения таких войн как российская агрессия против нашего государства. Когда все убийцы и палачи будут осуждены, когда их командиры и политическая "крыша" получат справедливые приговоры, когда Россия возместит все убытки, нанесенные российской агрессией, – это будет очень прочный фундамент долговременного мира", – считает президент.

Зеленский добавил, что Украина имеет все возможности, чтобы это обеспечить. В частности, чтобы каждое российское военное преступление и каждый их террористический удар получили свой юридический ответ.

Дело по рейсу MH17

17 ноября окружной суд Гааги подтвердил, что рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит в 2014 году российской ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля под Первомайском Донецкой области. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Суд также признал, что территорию так называемой "ДНР" на момент сбития самолета контролировала Россия.

В ударе по гражданскому самолету обвинялись Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко и Игорь Стрелков-Гиркин. Суд признал Пулатова невиновным, вину Стрелкова-Гиркина считает доказанной, участниками запуска ракеты признаны Харченко и Дубинский. Их всех заочно приговорили к пожизненным срокам.

Евросоюз призвал РФ признать свою ответственность за сбитие самолета рейса MH17.

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