Она находится в критическом состоянии.

В больнице Аликанте в критическом состоянии находится украинка, случайно упавшая со скалы на смотровой площадке "Балкона Средиземноморья".

Об этом пишет Onda Cero.

Инцидент произошел 14 сентября. По словам очевидцев, 25-летняя девушка упала со скалы, когда пыталась сделать "селфи".

Спасателям удалось добраться до нее, вынести из воды и доставить в порт.

Читайте такжеМужчина открыл огонь "по пришельцам" из окна отеляДевушка была без сознания, медики провели расширенную сердечно-легочную реанимацию.

Пострадавшая получила множественные травмы, ее доставили в реанимационное отделение в критическом состоянии.

По данным Murcia Today, ради фотографии она забралась на перила балкона.

Ранее сообщалось, что экс-министр экологии Ливана сравнил украинок и россиянок с женщинами легкого поведения. А в аэропорту Неаполя у умершей украинки украли все вещи и деньги.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская