Президент отметил необходимость расширить глобальные и, в частности европейские санкции еще на российскую атомную отрасль, на "Росатом", всех причастных к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста.

Санкции против Российской Федерации будут вводиться и в дальнейшем, чтобы ничего не осталось от потенциала агрессии государства-террориста, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Сегодня утвержден 10-й пакет санкций ЕС против России за войну. 10-й и, очевидно, не последний пакет. Санкции будут вводиться и в дальнейшем, чтобы ничего не осталось от потенциала российской агрессии. Сейчас в 10-м пакете есть новые санкционные шаги, мощные, против военной промышленности и финансового сектора государства-террориста и против пропагандистов, которые утопили во лжи российское общество, и пытаются распространить свою ложь на весь мир. У них это точно не получится", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что украинские дипломаты и все государство работают над тем, чтобы расширить глобальные и, в частности европейские санкции еще на российскую атомную отрасль, на "Росатом", всех причастных к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста.

Видео дня

"Уже есть соответствующие шаги партнеров: Соединенных Штатов, Британии. Ждем соответствующих шагов и от Европейского Союза. Конечно, мы продолжим работу над санкциями Украины против российских субъектов и всех, кто им помогает. Будут соответствующие решения", - сказал Зеленский.

По его словам, очень хороший дипломатический импульс на этой неделе дала резолюция, принятая на Генассамблее ООН.

"Резолюция о мире для Украины, О территориальной целостности нашего государства и защите международного права от агрессии России. Фактически мы видим, что смысл нашей формулы мира становится основой конкретных международных политико - правовых решений, и их поддерживает мировое большинство", - подчеркнул президент Украины.

Запад ввел новые санкции против РФ - что известно о десятом пакете

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 февраля, Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций к России.

Согласно решению, ограничительные меры введены против 121 физического и юридического лица. Санкции направлены, в частности, на тех, кто ответственен за депортацию и принудительное усыновление по меньшей мере шести тысяч украинских детей.

Также предусмотрены новые значительные ограничения на импорт/экспорт и запрет российских пропагандистских СМИ.

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