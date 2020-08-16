Сын Лукашенко лично извинился перед "вагнеровцами", которых отпустили в Россию - СМИ
23:18, 16 августа 2020Мир
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Извинения генпрокурора страны и 15-летнего сына Лукашенко якобы произошло еще до их освобождения.
29 июля в Беларуси задержали боевиков с ЧВК «Вагнер» / скриншот из видео
Сын главы Беларуси Александра Лукашенко лично извинился перед задержанными наемниками ЧВК «Вагнер», которых отпустили в Россию.
Об этом сообщает телеграм-канал "WarGonzo".
По данным источников канала в белорусских силовых структурах, это якобы произошло еще до того, как их освободили.
Перед освобождением «вагнеровцев» генпрокурор Беларуси вместе с 15-летним сыном Лукашенко пришли к ним в актовый зал одной из правительственных резиденций, где лично извинились перед ними.
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Группа "Вагнера" в Беларуси: что было раньше
- 29 июля в Беларуси задержали боевиков с ЧВК «Вагнер», 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.
- По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.
- Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.
- 30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.
- 7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков для экстрадиции.
- 9 августа он сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными «вагнеровцами».
- 11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы по выдаче 28 боевиков ЧВК «Вагнера».
- Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).
- 14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском «вагнеровцев».
- В Генпрокуратуре РФ утверждают, что передача указанных лиц осуществлена в «строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Беларуси».
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