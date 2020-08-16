Сын Лукашенко лично извинился перед "вагнеровцами", которых отпустили в Россию - СМИ

Извинения генпрокурора страны и 15-летнего сына Лукашенко якобы произошло еще до их освобождения.

Сын главы Беларуси Александра Лукашенко лично извинился перед задержанными наемниками ЧВК «Вагнер», которых отпустили в Россию.

Об этом сообщает телеграм-канал "WarGonzo".

По данным источников канала в белорусских силовых структурах, это якобы произошло еще до того, как их освободили.

Перед освобождением «вагнеровцев» генпрокурор Беларуси вместе с 15-летним сыном Лукашенко пришли к ним в актовый зал одной из правительственных резиденций, где лично извинились перед ними.

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Группа "Вагнера" в Беларуси: что было раньше

29 июля в Беларуси задержали боевиков с ЧВК «Вагнер», 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков для экстрадиции.

9 августа он сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными «вагнеровцами».

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы по выдаче 28 боевиков ЧВК «Вагнера».

Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском «вагнеровцев».

В Генпрокуратуре РФ утверждают, что передача указанных лиц осуществлена в «строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Беларуси».

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Автор: Денис Прядко