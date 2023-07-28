Некоторых наемников уже отправили в Ливию, выяснили журналисты.

Членов частной военной компании "Вагнер", которые находятся в Беларуси, могут отправить "работать" на Ближний Восток (в Сирию) и Африку (Ливию, Мали или Центральноафриканскую Республику).

Наемников отправляют не с беларуской территории, а из РФ, сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на сведения родных членов ЧВК, которыми они делились в Telegram-чатах. "Девочки, всем привет. Мой отзвонился. Завтра домой. Два дня уже сидит в "Молях" (база ЧВК в Молькине - Ред.). Был в Луганске и ему сразу сказали: либо в Африку дальше, либо домой", - поделилась одна из родственниц.

Журналисты выяснили, что наемники скоро могут покинуть Беларусь. "…за последние месяцы в Мали отправились уже два рейса с бойцами ЧВК "Вагнер": 2 июня и 12 июля. Известно, что как минимум рейс 12 июля вылетал из России, но был не прямым: "вагнеровцы" прилетели в Мали лишь три дня спустя, 15 числа…", - отмечается в материале.

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Также стало известно, что некоторые "вагнеровцы" уже отправились в Ливию. "Из-за того, что "вагнеровцев" больше не возят самолетами Минобороны, согласившимся отправиться в Африку или на Ближний Восток порой приходится неделями и месяцами ждать отправки. В этот период они находятся в России, зачастую - у себя дома", - говорится в статье.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - новости, которые стоит знать

​Российских наемников начали массово перебрасывать в Беларусь после того, как они в конце июня во главе с Евгением Пригожиным устроили бунт, который закончился "договорняком".

27 июля на беларускую территорию прибыла 12-я колонна "вагнеровцев", в ее составе, в частности, были бронеавтомобили "Щука". Ранее СМИ писали, что в Беларуси наемниками командует уроженец Украины 46-летний Сергей Владимирович Чубко.

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