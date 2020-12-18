В одном из храмов хранится капля крови христианского мученика, которая после молитв дважды в год разжижается.

В неапольском кафедральном соборе не состоялось ежегодное чудо святого Януария, что воспринимается, как «зловещий знак».

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Чудо святого Януария: детали

В храме хранится капля крови христианского мученика, которую дважды в год показывают верующим после специальной церемонии.

Обычно после молитвы засохшая кровь превращается в жидкость. Именно это называют чудом святого Януария и считают благословенным знаком.

Святой Януарий – итальянский священномученик и епископ, почитаемый как в католической, так и в православной церквях, принял мученическую смерть за Христа около 305 года, во времена императора Диоклетиана, гонителя христиан.

Тело священномученика забрали жители Неаполя, чтобы похоронить с почестями. Засохшую на земле кровь святого Януария собрала женщина, которую он перед этим излечил от паралича. Когда сосуд с кровью священномученика поставили на его мощи, кровь снова стала жидкой, горячей, будто только что пролитая.

На могиле священномученика Януария произошло много чудес. Со времен средневековья чудо разжижения крови святого Януария происходило в Неаполе неоднократно.

В этом же году, несмотря на молитвы, кровь осталась сухой.

Подобные случаи в истории

По словам местных, то, что чудо Януария не произошло – плохой знак.

Такое уже случалось в 16 в. перед эпидемией чумы и в 20 в. перед началом Второй мировой войны.

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Автор: Катерина Шварц