В Беларуси продолжаются протесты против Лукашенко / Фото: REUTERS

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал Евгений Дикий, эксперт Международного института демократии.

"То, что я вижу сейчас, это печально. Какой-то шанс на чудо все еще остается, но в целом, боюсь, что в этот раз революция уже слита. Начнем с оптимистичного: в любом случае, Беларусь уже не будет такой, как была. То, что Лукашенко на 95% удержит власть, не означает, что Беларусь вернется в состояние, в котором была много лет. Он (Лукашенко - ред.) физически удерживает власть, но общество уже изменилось, и дальше будет меняться так быстро, вряд ли он досидит даже 5-летний срок, который ему нарисовали. Я думаю, это будет год-два-три ", - сказал он.

По словам Дикого, без лидеров протестующие не смогли бы одержать победу без насильственных действий.

"Прошел пик наибольшей массовости акций, и на этом пике оказалось, что без организованной оппозиции просто восставший народ не способен противостоять жесткому силовому аппарату. Силовой аппарат Лукашенко оказался очень лояльным к нему, он не перешел на сторону народа. В такой ситуации единственный путь к победе был, к сожалению, насильственным путем со стороны протестующих. Оказалось, режим Лукашенко полностью резистентный к тому, что сотни тысяч людей ходят по улице и кричат "Уходи", - сказал он.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

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Автор: Андрей Василюк