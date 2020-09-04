Эксперт отметил, что белорусское общество изменилось и будет меняться дальше.

Александр Лукашенко вполне вероятно сохранится у власти в Беларуси, но вряд ли "досидит даже 5-летний срок, который ему нарисовали".

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал Евгений Дикий, эксперт Международного института демократии.

"То, что я вижу сейчас, это печально. Какой-то шанс на чудо все еще остается, но в целом, боюсь, что в этот раз революция уже слита. Начнем с оптимистичного: в любом случае, Беларусь уже не будет такой, как была. То, что Лукашенко на 95% удержит власть, не означает, что Беларусь вернется в состояние, в котором была много лет. Он (Лукашенко - ред.) физически удерживает власть, но общество уже изменилось, и дальше будет меняться так быстро, вряд ли он досидит даже 5-летний срок, который ему нарисовали. Я думаю, это будет год-два-три ", - сказал он.

По словам Дикого, без лидеров протестующие не смогли бы одержать победу без насильственных действий.

"Прошел пик наибольшей массовости акций, и на этом пике оказалось, что без организованной оппозиции просто восставший народ не способен противостоять жесткому силовому аппарату. Силовой аппарат Лукашенко оказался очень лояльным к нему, он не перешел на сторону народа. В такой ситуации единственный путь к победе был, к сожалению, насильственным путем со стороны протестующих. Оказалось, режим Лукашенко полностью резистентный к тому, что сотни тысяч людей ходят по улице и кричат "Уходи", - сказал он.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Андрей Василюк