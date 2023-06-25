После событий 23-24 июня в России, в украинских медиа и различных телеграм-каналах началась волна сообщений о том, что "Пригожина вскоре убьют в Беларуси". Интересно, что в качестве источника журналисты указывают CNN. То самое CNN, которое еще сутки назад рассказывало о параллелях с 1917 годом и писало-говорило о мятеже. Причем, не давая никаких адекватных раскладов как по структуре этой ЧВК (к примеру, не говоря об Африке, о добывающем бизнесе, о количестве офицеров ГУ ГШ на должностях командиров, и даже о заместителе "командира ЧВК", который "всего только" был заместителем Шойгу до мая 2023 года). Все это свидетельствует об осведомленности ресурса в реальной ситуации. Однако, есть же хорошая "кричащая" новость, поэтому можно забросить ее в информационное пространство. Тем более, что "коллеги-конкуренты " это уже делают.

А теперь вопрос на логику.

1. Если сейчас, до завершения кризиса, убить Пригожина, то что делать с лояльностью тех 15-17 (не 25 как говорил Пригожин) тысяч бойцов, участвовавших в рейде? Они же поймут, что они следующие. И они вместе и с оружием.

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2. Что делать с лояльностью частей ВС РФ, которые имели симпатии к ЧВК "Вагнер" (а сейчас они на фронте)?

3. Что делать с африканским бизнесом, который крайне важен для РФ сегодня, и замены пригожинским (а там именно такие бойцы) пока нет?

4. Если убить Пригожина через несколько месяцев, то те же вопросы: Африка, структуры партнеров Пригожина, в конце концов, часть башен Кремля... Да и вопрос Лукашенко, для которого живой Пригожин является очень ценным активом. И убийство разрушает, среди прочего, лояльность собственного (Лукашенковского) силового блока (демонстрирует, что босс может их сдать).

5. В конце концов, Пригожин настолько туп, что будет просто сидеть в каком-то загородном поместье и ожидать, когда за ним придут?

Какой вывод? Международные СМИ не всегда являются самыми осведомленными в условно наших "разборках". Надо включать логику, прежде чем слепо повторять. Как-то так.

Напоследок, отмечу, что Пригожина действительно могут убить. Но позже. Например, когда он вернется на фронт. Или когда он поедет в одно из подразделений в Африке. Там то ли повстанцы нападут, то ли змея укусит. Хотя такое реализовать будет очень трудно…

Главное - логика смерти должна быть связана с его дальнейшей деятельностью, а не с тем, что он делал в 2022-2023 годах.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего