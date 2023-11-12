Президент Грузии Саломе Зурабишвили зявила, что вступление Грузии, Молдовы и Украины в ЕС должно произойти одновременно, и никак иначе.

Грузия рассчитывает стать членом Евросоюза одновременно с Украиной и Молдовой, несмотря на то, что пока она отстает в плане евроинтеграции.

Такое заявление в интервью французскому телеканалу LCI сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили, отметив, что вступление трех стран в ЕС должно произойти одновременно, и никак иначе.

Ведущий LCI предположил, что для Грузии вступление может быть еще более долгой перспективой, на что Зурабишвили ответила: "Нет, я думаю, что это произойдет одновременно. Произойдет это в 2030, 2031 или 2029 году – я не знаю, но этот горизонт будет следующим "большим взрывом", как говорится, следующие участники войдут примерно вместе. Мы трио, Молдова, Украина и Грузия, и это трио создано вместе с нами", — сказала она.

Видео дня

Вступление Украины в ЕС

В феврале 2023 года сообщалось о том, что Украина может стать членом Евросоюза в 2029 году. Литовский политик, член Европейского парламента Андрюс Кубилюс заявил, что если переговоры о вступлении Украины в ЕС начинаются в этом году, Украина вполне реально может стать членом Евросоюза в 2029 году. Тогда украинцы также смогут принять участие в выборах в Европарламент.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель в начале октября предположил, что Украина может присоединиться к Европейскому Союзу в 2030 году, если будут выполнены все необходимые условия.

В ЕК прокомментировали прогресс в выполнении рекомендаций для подготовки к вступлению Украины в ЕС.

В мае 2023 года Еврокомиссия впервые оценила Украину как возможного члена ЕС. В Еврокомиссии отметили, что экономика Украины показала большую выносливость к вызовам, чем от нее ожидали.

Вас также могут заинтересовать новости: