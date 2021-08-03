6 января сторонники Трампа штурмовали здание в попытке помешать Конгрессу подтвердить победу Байдена.

Количество самоубийств среди полицейских, которым 6 января пришлось защищать Капитолий от сторонников Трампа, выросло до четырех.

Об этом сообщает Reuters.

Офицер столичной полиции Гюнтер Хашида был найден мертвым в своем доме в четверг. Мужчина служил в вашингтонском управлении с мая 2003 года.

Другой офицер, защищавший Капитолий 6 января, Кайл ДеФрейтаг также совершил самоубийство. В полиции работал с ноября 2016-го.

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6 января сотни сторонников Дональда Трампа штурмовали здание в безуспешной попытке помешать Конгрессу подтвердить победу на выборах президента демократа Джо Байдена.

В результате столкновений погибли четыре человека.

На следующий день в результате инсульта скончался офицер полиции Капитолия, на которого напали протестующие. Ранения получили более 100 правоохранителей. Более полутысячи граждан задержали за участие в насилии.

Во время показаний четверо полицейских сообщили спецкомитет Палаты представителей, что их били, им угрожали, насмехались над ним. Копы подтвердили, что боялись умереть, защищая Конгресс.

Другой капитан полиции Капитолия Гарри Данн эмоционально призвал своих коллег обратиться за профессиональной поддержкой, если она потребуется: "Я хочу воспользоваться этим моментом и поговорить с моими коллегами-офицерами об эмоциях, которые они продолжают испытывать после событий 6 января. Нет абсолютно ничего плохого в том, чтобы обратиться за профессиональной консультацией. То, что мы пережили в тот день, было травмирующим. И, если вы страдаете, пользуйтесь доступными консультационными услугами".

Автор: Яна Ставская