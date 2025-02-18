Предполагается, что такой шаг должен подтолкнуть Москву к переговорам о "реальном" мире.

Страны "Большой семерки" (G7) рассматривают возможность коллективного ужесточения или адаптации предельной границы цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы Москвы. Документ планируют обнародовать 24 февраля, на третью годовщину вторжения России в Украину.

Как сообщает Bloomberg, проект заявления показывает, что страны G7 могут поручить своим министрам финансов коллективно пересмотреть лимит цены на сырую нефть, который сейчас установлен на уровне 60 долларов за баррель и был введен для того, чтобы ограничить доступ Кремля к нефтедолларам.

Этот шаг станет частью усилий, направленных на повышение стоимости войны в Украине для России, чтобы "стимулировать ее к переговорам о реальном мире".

Видео дня

Отмечается, что на данном этапе непонятно, насколько все страны G7 поддерживают документ в его нынешнем виде. Агентство предполагает, что документ может быть пересмотрен, поскольку дипломаты продолжат переговоры по его тексту. В так называемом нулевом варианте также упоминаются "войска и ресурсы на местах в сочетании с надежным международным наблюдением для контроля за соблюдением согласованных линий".

Санкции против России - что известно

15 февраля министры иностранных дел стран G7 договорились продолжить совместную работу по достижению прочного мирного соглашения для Украины с надежными гарантиями безопасности.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлогг говорил о том, что американский лидер готов удвоить санкции против РФ, чтобы закончить войну. По словам Келлогга, санкции против России "всего лишь на троечку" по шкале от 1 до 10.

Вас также могут заинтересовать новости: