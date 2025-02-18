Страны G7 готовят новый удар по нефтяным доходам России / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Страны "Большой семерки" (G7) рассматривают возможность коллективного ужесточения или адаптации предельной границы цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы Москвы. Документ планируют обнародовать 24 февраля, на третью годовщину вторжения России в Украину.

Как сообщает Bloomberg, проект заявления показывает, что страны G7 могут поручить своим министрам финансов коллективно пересмотреть лимит цены на сырую нефть, который сейчас установлен на уровне 60 долларов за баррель и был введен для того, чтобы ограничить доступ Кремля к нефтедолларам.

Этот шаг станет частью усилий, направленных на повышение стоимости войны в Украине для России, чтобы "стимулировать ее к переговорам о реальном мире".

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Отмечается, что на данном этапе непонятно, насколько все страны G7 поддерживают документ в его нынешнем виде. Агентство предполагает, что документ может быть пересмотрен, поскольку дипломаты продолжат переговоры по его тексту. В так называемом нулевом варианте также упоминаются "войска и ресурсы на местах в сочетании с надежным международным наблюдением для контроля за соблюдением согласованных линий".

Санкции против России - что известно

15 февраля министры иностранных дел стран G7 договорились продолжить совместную работу по достижению прочного мирного соглашения для Украины с надежными гарантиями безопасности.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлогг говорил о том, что американский лидер готов удвоить санкции против РФ, чтобы закончить войну. По словам Келлогга, санкции против России "всего лишь на троечку" по шкале от 1 до 10.

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