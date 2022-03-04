Запрет на экспорт влечет за собой готовую продукцию, то есть пиво и другие напитки, которые не производятся в России.

Датская пивоваренная компания Carlsberg прекращает новые инвестиции в Россию и приостановит экспорт пива и других напитков в страну из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

"Carlsberg Group решила немедленно прекратить новые инвестиции в Россию, а также экспорт других компаний Carlsberg Group пивоваренных заводов "Балтика" в России. Мы будем уважать все применимые санкции, которые вводятся, и будем продолжать оценивать ситуацию в отношении нашего бизнеса в России", - цитирует издание генерального директора Carlsberg Кееса т'Харта.

Запрет на экспорт влечет за собой готовую продукцию, то есть пиво и другие напитки, которые не производятся в России.

Пивоварня "Балтика", входящая в Carlsberg Group, владеет восемью пивоварнями в России и насчитывает около 8300 сотрудников.