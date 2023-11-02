Военные сражаются в ближнем бою после точной разведки и при огневой поддержке с воздуха и моря.

Армия Израиля заявила, что вошла в город Газа. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на выступление начальника Генштаба армии обороны Израиля Герци Халеви на одной из авиабаз.

"Мы продвинулись еще на один значительный этап войны. Силы находятся в центре северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его, углубляют [наземное наступление] и добиваются успехов.Войска ведут боевые действия в условиях плотной и сложной городской застройки, что требует профессионального ведения боя и мужества", - сказал он.

По его словам, военные сражаются в ближнем бою после точной разведки и при огневой поддержке с воздуха и моря. С начала наземной операции в секторе Газа погибли 18 израильских солдат, сообщил Халеви.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, в свою очередь, заявил, что израильские войска продвинулись дальше, чем на окраины города Газа.

"Мы находимся на пике сражения. Мы добились впечатляющих успехов и прошли окраины города Газа. Мы продвигаемся вперед", - отметил политик.

Война между Израилем и ХАМАС

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что сухопутные войска прорвали переднюю линию обороны ХАМАСа на севере сектора Газа. Он утверждает, что "благодаря заблаговременному планированию, точной разведке и совместным атакам" (с суши, воздуха и моря) израильские силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа.

1 ноября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь атаковала лагерь беженцев Джабалия и заявила, что уничтожила еще одного командира ХАМАС во время этого нападения.

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