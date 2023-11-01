Министр обороны утверждает, что действия ЦАХАЛа обнажают подземные туннели и вытесняют террористов.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ЦАХАЛ добился огромных успехов в своей наземной операции в секторе Газа.

"Я впечатлен деятельностью наших сил. Это решительные, решительные действия. Между сухопутными и воздушными силами существует тесное сотрудничество", - заявил он в комментариях во время оценки, проведенной недалеко от границы с сектором Газа, пишет Times of Israel.

Министр обороны утверждает, что действия ЦАХАЛа обнажают подземные туннели и вытесняют террористов.

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"В этой области достигнуты очень важные достижения - уничтожение террористов всех уровней, от боевиков на местах до высокопоставленных", - сказал он.

Он добавил, что, конечно, "с нашей стороны приходится платить, как это происходит в любом сражении", имея в виду 15 солдат ЦАХАЛа, убитых на данный момент в ходе наземной операции.

Война Израиля и ХАМАС - последние новости

Бригадный генерал, начальник штаба Военно-воздушных сил Израиля Эял Гринбаум утверждает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) четко соблюдает правила ведения войны, которые требуют, чтобы количество жертв среди гражданского населения было пропорциональным важности военной цели, по которой наносится удар.

США рассматривают возможность разместить многонациональные миротворческие силы в секторе Газа после поражения ХАМАС в войне с Израилем.

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