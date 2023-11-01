Наземная операция Израиля продвигается по плану.

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что сухопутные войска прорвали переднюю линию обороны ХАМАСа на севере сектора Газа.

"Наземная операция продвигается по плану", - сказал он, сообщает Times of Israel.

Хагари утверждает, что "благодаря заблаговременному планированию, точной разведке и совместным атакам" (с суши, воздуха и моря) израильские силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа.

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Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ЦАХАЛ добился огромных успехов в своей наземной операции в секторе Газа.

"Я впечатлен деятельностью наших сил. Это решительные, решительные действия. Между сухопутными и воздушными силами существует тесное сотрудничество", - заявил он.

Бригадный генерал, начальник штаба Военно-воздушных сил Израиля Эял Гринбаум утверждает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) четко соблюдает правила ведения войны, которые требуют, чтобы количество жертв среди гражданского населения было пропорциональным важности военной цели, по которой наносится удар.

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что вчера двое израильских солдат погибли в боях на территории сектора Газа, еще двое получили ранения.

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