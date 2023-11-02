ЦАХАЛ утверждает, что атакует базу Центрального батальона ХАМАС, расположенную в лагере.

В среду, 1 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь атаковала лагерь беженцев Джабалия и заявила, что уничтожила еще одного командира ХАМАС во время этого нападения. Первый удар по лагерю беженцев на севере сектора Газа привел к многочисленным смертям и был осужден ООН.

Израиль утверждает, что в лагере для беженцев Джабалия была расположена база Центрального батальона ХАМАС. Издание Ynet со ссылкой на неназванного офицера ЦАХАЛ сообщило, что ХАМАС якобы направила сюда группу из 100 женщин и детей, которая должна была действовать как живой щит.

"Мы готовы к новым инцидентам такого циничного и откровенного использования населения", - заявил офицер ЦАХАЛ.

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Удары Израиля по Джабалии - это надо знать

В трех километрах к северу от города Джабалия в секторе Газа, контролируемом палестинской группировкой ХАМАС, расположен большой лагерь беженцев. На этой неделе Израиль нанес по лагерю серию ударов, приведших к значительным разрушениям. ЦАХАЛ утверждает, что нападение было совершено на базу Центрального батальона ХАМАС, расположенную в лагере.

Палестинские официальные лица заявили о 50 погибших и 150 пострадавших после первой атаки. ХАМАС утверждает, что после двух дней атак по меньшей мере 195 палестинцев были убиты. В то же время, по данным ЦАХАЛ, во время наземной операции было убито около 50 бойцов ХАМАС.

Ряд стран осудили атаки по Джабалии. Также нападение осудили в ООН. Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который накануне совершил двухдневный визит в Израиль и на палестинские территории, назвал "зверством" атаку израильских сил по лагерю беженцев в Джабалии. А представители ООН по правам человека заявили, что операция может быть военным преступлением.

"Учитывая высокое число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джабалия, мы серьезно обеспокоены тем, что это непропорциональные атаки, которые могут быть квалифицированы как военные преступления", – написал Верховный комиссар ООН по правам человека в социальной сети X.

Ранее Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в использовании гражданских лиц в качестве живого щита. К примеру, утверждали, что боевики размещают свои оперативные базы под больницами, понимая, что Израиль не будет наносить удары по медицинским центрам. Также Израиль возлагает ответственность за жертвы среди гражданских на палестинскую группировку.

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