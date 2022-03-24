Глава Нью-Йорка отметил, что гордится стойкостью и духом украинского народа, который противостоит террористическим атакам и никогда не сдастся.

Над американским Нью-Йорком, а именно на Манхэттене, развевается украинский флаг. Стяг поднял лично мэр города Эрик Адамс.

В церемонии приняли участие генеральный консул Украины Алексей Голубов, члены городского совета, мэрии, конгрессмены, а также представители украинской общины, передает Укринформ.

"Любой конфликт, который разворачивается в глобальном масштабе, разворачивается и на улицах Нью-Йорка. Бомбы, которые взрываются в Киеве, разбивают наши сердца здесь, в Нью-Йорке, и по всей нашей стране", – сказал Эрик Адамс.

"Поднятие флага - это еще и поднятие энергии и духа украинского народа, мы с ним едины. Мы знаем, что такое бороться за Родину. И сегодня мы едины. Мы с вами. Мы – часть украинского народа", – продолжил мэр.

Глава Нью-Йорка отметил, что гордится стойкостью и духом украинского народа, который противостоит террористическим атакам и никогда не сдастся. Он добавил, что флаг будет развеваться над городом до самой победы Украины в войне.

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