Западу необходимо спугнуть Путина, заявил редактор издания.

Наверняка, если не спугнуть его в Украине, президент РФ Владимир Путин попытает счастья против стран-членов НАТО в Прибалтике, потому что Альянс слишком бесхарактерен, чтобы остановить его, считает редактор Sky News по международным отношениям Доминик Вагхорн.

"Западу не удалось удержать Путина от вмешательства в дела Грузии в 2008 году, поэтому он сделал это снова в Крыму в 2014 году и в Сирии в 2015 году", - отметил он.

По его словам, вероятно, сегодня мир стал ближе к Третьей мировой войне, чем когда-либо с момента окончания холодной войны.

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"Но не волнуйтесь. Горячие точки стали более горячими, чем в течение длительного времени, линии разломов становятся все более напряженными, и война, кажется, распространяется. Но тревога, поднятая генералами и шпионами, является своего рода отвлекающим маневром", - считает Доминик Вагхорн.

Он убежден, что конфликта с Россией можно полностью избежать, если Путина удастся убедить в том, что его безумную авантюру в Украине нет смысла продолжать.

"Украина попала в беду в этой войне, и дальнейшая помощь Запада задерживается как в Европе, так и в Америке. Киеву нужны не гипотетические дебаты о воинской повинности. Ему нужны снаряды и более современное вооружение", - добавил редактор.

Третья мировая война - есть ли угроза

Напомним, по мнению преподавателя международных отношений в Университете Сассекса Дэвида Уиринга, в каком-то смысле сейчас ситуация гораздо более опасна, чем она была в 1914 и 1939 годах, потому что у всех крупных держав есть ядерное оружие:

"Опасность в том, что конфликт или зона напряженности могут обостриться до определенной точки, когда одна сторона сделает шаг, который другая сторона неверно истолкует, и начнется обмен ядерными ударами".

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