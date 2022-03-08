Заявления главы МИД РФ Лаврова о возможном снятии санкций в Британии называют попыткой получить поддержку населения.

Санкции с Российской Федерации не могут быть сняты до полного вывода российских войск со всей территории Украины. Заявления главы МИД РФ Лаврова о возможном снятии санкций являются попыткой получить поддержку собственного населения.

Об этом в комментарии Guildhall заявил член парламента Великобритании от Консервативной партии Боб Блэкман.

"Я огорчен ситуацией, сложившей в Украине и потрясен действиями путинского режима. Путин пошел на аморальное и незаконное нападение на украинский народ и в результате этого нападения страдает и сама Россия. Я поддерживаю введение жестких санкций и считают, что изоляция России должны усиливаться всеми возможными методами, пока не прекратится эта бесчеловечная война и не рухнет путинский режим", — заявил политик.

"Заявление Лаврова (о возможном снятии санкций – ред.) — это отчаянная попытка заручиться поддержкой населения России. С такими санкциями экономика России рухнет гораздо быстрее, чем Запад ощутит на себе какое-либо их влияние. Я не сомневаюсь, что Великобритания как минимум сохранит такие санкции, или же будет вводить более жесткие, до тех пор, пока Украина снова не сможет жить свободно. После действий путинского правительства невозможно когда-либо вернуться к нормальной жизни, как предполагает Лавров. Незаконные и вероломные действия России будут еще долго караться", — считает он.

"Я полностью поддерживаю позицию о том, что санкции не могут быть сняты до полного вывода войск РФ из Украину. Пока Россия полностью не деэскалирует ситуацию, она будет под санкциями. И даже после деэскалации я полагаю что некоторые из них останутся в силе. К примеру, Международный олимпийский комитет (МОК) отказался брать на себя обязательство снять санкции с России в случае прекращения огня или мирного соглашения после ее вторжения в Украину", — подытожил Боб Блэкмен.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на ослабление санкций против России.