Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что обучение украинских войск может быть перенесено из Великобритании на базы на западе Украины.

Западные чиновники считают, что британские войска, в случае отправки в Украину для обучения бойцов ВСУ, станут "целью" для российских ракет, пишет The Times.

"Чем ближе к фронту, тем эффективнее обучение. Но справедливо будет сказать, что россияне будут преследовать любую западную помощь внутри Украины", - сказал The Times один из западных чиновников.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Великобритания должна "сделать обучение более соответствующим потребностям украинцев" и предположил, что обучение украинских войск может быть перенесено из Великобритании на базы на западе Украины.

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Генерал Патрик Сандерс в период пребывания на должности главы британской армии также настаивал на том, чтобы Великобритания обучала украинцев внутри страны, пишет The Times. Однако начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин, отклонил его предложение и посоветовал Гранту Шаппсу, тогдашнему министру обороны, не делать этого.

Великобритания приняла 51 000 украинских солдат в рамках операции Interflex, программы подготовки армии, с лета 2022 года.

При этом до войны британские солдаты обучали украинскую армию на базе в Западной Украине. Так, в январе 2022 года около 30 британских солдат прибыли на военную базу Яворив недалеко от польской границы, чтобы обучить украинских солдат стрельбе противотанковыми ракетами NLaw. Они покинули Украину месяц спустя, как раз перед началом войны.

При этом в марте 2022 года, через несколько недель после вывода британских войск, Россия выпустила около 30 ракет по военной базе Яворив, убив десятки людей.

Помощь для Украины

Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что в январе 2025 года Великобритания начнет поставлять в Украину десятки тысяч дронов.

Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас заявляла, что миссия Евросоюза по оказанию военной помощи Украине до конца зимы подготовит 75 тыс. военных ВСУ.

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