К 2023 году Штаты заявляли о 1419 развернутых боезарядов.

Американская Национальная администрация по ядерной безопасности впервые с 2021 года раскрыла количество ядерного вооружения в распоряжении Пентагона.

Как пишет Defence Express, по состоянию на сентябрь 2023 года США имеют в своем арсенале 3748 зарядов. Туда входят как активные, так и неактивные боезаряды. Однако это количество не включает в себя ядерные боевые части, которые сняты с вооружения и ожидают утилизации. При этом в 2023 году Штаты заявляли о 1419 развернутых боезарядов.

Отмечается, что в 2017 году количество ядерных зарядов снизилось с 4018 единиц до 3822 и с тех пор фактически остается стабильным. Текущий уровень был и в 1956 году, но тогда происходило стремительное наращивание оружия. В 1962 году этот показатель достиг 25 540 зарядов, а в 1967 году - в 31 255 единиц.

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"На момент распада СССР в 1991 году в США было 19 008, после чего началось лавинообразное сокращение ядерных боеприпасов до около 11 тысяч всего за два года. А следующая волна сокращения прошла между 2002 и 2008 годом, когда из 10,5 тысяч осталось 5,2 тысячи ядерных зарядов. Что касается последних изменений показателя количества американского ядерного оружия, то на фоне этого колебания в пределах одной сотни действительно воспринимается иначе, потому что с 1991 года было сокращено 15 260 зарядов", - рассказывают эксперты.

По их мнению, падение с 1991 года связано с тем, что Пентагон на 90% сократил свои запасы тактического ядерного вооружения, тогда как стратегического оружия хоть и стало меньше, то только из-за свертывания и вывода из эксплуатации в 2005 году тяжелых LGM-118 Peacekeeper шахтного базирования.

В то же время добавляется, что официальные данные от США довольно сильно расходятся с наиболее тиражируемыми оценками от Стокгольмского института исследования проблем мира, который оценил американские запасы в 5044 боезарядов по состоянию на 2024 год.

По словам аналитиков, публикацию информации NNSA сопроводил заявлением о том, что "повышение прозрачности важно для усилий по нераспространению и разоружению". Вероятно, это указывает на то, что в Вашингтоне ждут аналогичных шагов со стороны РФ и Китая, хотя Москва в 2023 году приостановила действие договора.

"Более того, если США раскрыли количество всех зарядов, вместе с тактическим, то в РФ никогда не раскрывали количество тактических ядерных зарядов. Из известного, только оценки разведки США - 1000-2000 единиц. Но вполне возможно такая открытость со стороны Вашингтона является ничем иным, как напоминанием о том, что не только Москва может погреметь своим ядерным арсеналом", - подытожили в Defence Express.

Ядерное оружие - последние новости

Как известно, согласно договору об ограничении стратегических наступательных вооружений между США и РФ, количество развернутых стратегических ядерных боеголовок не может превышать 1550. Однако Москва в 2023 году вышла из договора, заявив, что будет придерживаться его части, которая касается ограничений по количеству развернутых боеголовок.

Теперь же Кремль отказывается раскрыть данные о ядерном арсенале и количестве развернутых боеголовок.

В марте Соединенные Штаты Америки и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по ядерному оружию.

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