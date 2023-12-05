По состоянию на сейчас Великобритания предоставила на военную поддержку 4,6 млрд фунтов.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвид Кэмерон уверяет, что финансовая поддержка Украины в 2024 году будет на том же уровне, какой была и раньше, или даже станет больше.

Кэмерон не назвал точных показателей на следующий год, но сообщил, что помощь не будет уменьшаться.

"Мы продолжим оказывать необходимую поддержку", - цитирует Кэмерона телеканал Sky News.

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Сейчас, по его словам, Британия предоставила 4,6 млрд фунтов на военную поддержку.

Кэмерон сказал, что недавний его визит в Украину показал насколько украинцы ценят британскую поддержку, "как они называют нас своим партнером номер один". В то же время, он подчеркнул, что Украина добивается успехов в битве с Россией.

"Ситуация на суше - это одно дело. Но то, что произошло в Черном море, где украинцы оттеснили подальше российский военно-морской флот, открыв зерновой коридор для кораблей, имеет важное значение, потому что нам нужно, чтобы украинская экономика росла", - подчеркнул Кэмерон.

Он уточнил, что суда теперь плавают морем, экспорт продвигается, а экономика растет.

"За одну ночь недавно они уничтожили около пятой части российских штурмовых вертолетов", - добавил Кэмерон.

По его словам, наблюдается сложная ситуация на суше, но в целом можно говорить о большом успехе.

"Совместите это с фактом, что эта страна сейчас стучится в двери НАТО и Евросоюза - это очень позитивная картина для Украины", - добавил Кэмерон.

Помощь Украине от Великобритании - последние новости

Недавно Великобритания передала Украине новейшие ракеты Martlet. Дальность выстрела этих ракет составляет до 8 километров. Эти ракеты являются эффективными в борьбе с беспилотными летательными аппаратами Shahed, которыми Россия практически ежедневно атакует украинские города.

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