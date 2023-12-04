Дальность выстрела этих ракет составляет до 8 километров.

Великобритания передала Украине новейшие ракеты Martlet. Об этом сообщает The Times.

В материале отмечается, что эти ракеты являются эффективными в борьбе с беспилотными летательными аппаратами Shahed, которыми Россия практически ежедневно атакует украинские города. В то же время официальной информации о передаче этих ракет Киеву нет.

Ракеты Martlet: характеристики

Ракета Martlet является универсальной малогабаритной многоцелевой управляемой ракетой. Она имеет такие характеристики:

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стартовая масса – 13 кг,

длина – 1,3 м

диаметр корпуса – 76 мм.

Масса кумулятивно-обломочной боевой части составляет 3 кг. Во время стрельбы по вражеской воздушной цели она подрывается неконтактным лазерным взрывателем.

Дальность выстрела составляет до 8 километров. Особенностью ракет Martlet является использование двухканальной системы наведения – лазерной лучевой и инфракрасной на конечном участке наведения.

Известно, что управление ракетой происходит с помощью джойстика. Чтобы успешно поразить цель, оператор должен "поймать" ее центр прицелом.

Примечательно, что эти ракеты уже применялись украинскими защитниками. Портал "Милитарный" писал, что это произошло в апреле 2022 года. ПЗРК LMM Martlet был использован для борьбы с дронами "Орлан-10" российских оккупационных войск.

Оружие для Украины: другие новости

Немецкая компания Rheinmetall на днях выиграла крупный тендер на поставку вооружения украинским военным. Она изготовит для ВСУ десятки тысяч 155-мм снарядов общей стоимостью около 142 миллионов евро. Однако поставлены они будут только в 2025 году.

Между тем президент Болгарии наложил вето на передачу 100 БТР для Украины. Правительство и парламент страны обещают преодолеть этот запрет уже до конца текущей недели.

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