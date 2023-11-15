По словам оборонного министра королевства, Британия учится на информации, которой делится Украина, включая данные, полученные о сломанной российской технике.

Поддержка Украины привела к резкому увеличению технологических возможностей британских военных благодаря захваченной российской технике и наблюдениям украинцев на поле боя. Об этом сказал министр по делам вооруженных сил и ветеранов королевства Джеймс Хиппи, информирует американский военный портал Defense One.

По его словам, опыт и испытания во время боевых действий в Украине привели к "невероятному ускорению западных военных возможностей". Он также отметил, что Британия учится на информации, которой делится Украина, включая данные, полученные от сломанной российской техники. При этом страна также внимательно наблюдает за тем, как предоставленное британское оружие и снаряжение — самые современные прототипы, а также стандартный комплект — работают на украинских полях сражений.

"Вы очень быстро узнаете, что работает, а что нет. Темпы оборонных инноваций в странах НАТО такие, как вы ожидаете во время войны. ... Некоторые британские компании используют отчеты украинских военных, чтобы улучшить свою продукцию гораздо быстрее, чем это было бы возможно при других обстоятельствах", - подчеркнул Хиппи.

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Он добавил, что наблюдения на поле боя даже меняют общую концепцию британских военных относительно того, как могут вестись войны в будущем. В частности, один из ключевых уроков заключается в том, что современные армии должны отойти от идеально сконструированного, но легко уничтожаемого оружия и вместо этого сосредоточиться на более дешевом оружии, огромное количество и разнообразие которого может превзойти способность противника принимать решения.

"Вам не нужно тратить миллиарды фунтов стерлингов денег налогоплательщиков на все, что является самым изысканным оружием, какое только можно себе представить", – резюмировал британский чиновник.

Военная помощь Британии Украине

В Британии сказали, сколько украинских солдат обучили. По данным Минобороны страны, Великобритания подготовила уже более 30 000 украинских солдат. Это крупнейшая программа военной подготовки на британской земле со времен Второй мировой войны.

Также УНИАН сообщал, что Британия передала пакет зимней помощи для ВСУ. О предоставлении нового пакета помощи сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

"Для поддержки Вооруженных Сил Украины в зимние месяцы мы предоставили различную необходимую одежду и снаряжение", – говорится в сообщении.

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