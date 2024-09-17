Токаев встретился с Олафом Шольцем - они обговорили ряд межгосударственных инициатив и обсудили вопрос войны в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц совершил визит в Казахстан для обсуждения ряда вопросов, в частности, войны в Украине, пишет Welt. Как сообщают журналисты, на совместной пресс-конференции президент Касым-Жомарт Токаев громогласно заявил, что победить Россию в ходе войны невозможно.

"Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества, и в первую очередь для всех стран, непосредственно вовлеченных в российско-украинский конфликт. Это факт, что Россия в военном отношении непобедима", - сказал глава Казахстана.

По информации СМИ, Шольц, в свою очередь, подчеркнул, что необходима мирная конференция с участием России. Немецкий лидер отметил, что продолжит поддерживать Украину, но РФ должна продемонстрировать свою готовность к перемирию и внести собственный вклад, прекратив военную агресию, заявляет издание.

Видео дня

Токаев добавил, что уже сейчас нужно рассмотреть все существующие мирные планы и прекратить боевые действия — и только после этого "решать территориальные споры", говорится в материале.

Мирные переговоры

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в Турции уверенны в необходимости обеспечить уважение к "законным интересам украинского народа".

"Мы считаем весь украинский народ также нашими сестрами и братьями, и поэтому я действительно болею за них всем сердцем. Поэтому мы не хотим затягивать эту войну. Конечно, это не означает, что Украина должна сдаться", - отметил гендиректор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк.

Кроме того, украинский посол сделал неожиданное заявление о мире с РФ, отметив, что договариваться нужно по плану президента Владимира Зеленского, состоящего из 10 пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: