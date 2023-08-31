По его мнению, это побудит ЕС и кандидатов активнее готовиться.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагает установить дату, до которой страны-кандидаты, в том числе и Украину, должны вступить в ЕС.

Как сообщает Leidsch Dagblad, Боррель считает, что это побудит Евросоюз и кандидатов активнее готовиться к этому.

Отмечается, что таким образом дипломат поддержал предложение, высказанное ранее председателем Совета ЕС. Так, Шарль Мишель предложил, чтобы Евросоюз и страны-кандидаты были готовы к расширению ЕС до 2030 года.

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Боррель согласился с председателем Совета ЕС в том, что "хорошо было бы поставить цель, определить временные рамки, чтобы придать процессу политический импульс". Однако при этом, по его мнению, сохраняется необходимость того, чтобы потенциальные члены удовлетворяли условиям членства на данный момент, "иначе этого не произойдет".

Вступление Украины в ЕС - что известно

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС. Позже в правительстве заявили, что Украина не успевает выполнить все семь рекомендаций Еврокомиссии, но переговоры все равно должны начаться в декабре 2023 года.

Кроме Украины, вступить в ЕС хотят Молдова, Черногория, Северная Македония Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Турция. Мишель предложил, чтобы блок серьезно подошел к расширению и определил конечную дату для завершения процесса. В Еврокомиссии этот призыв не поддержали.

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