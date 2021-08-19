Боррель также добавил, что сейчас в гуманитарной помощи нуждаются 18 млн человек в стране, а внутренними беженцами стали 4 млн.

События в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, теперь Евросоюз должен помешать России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане.

"Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану, где обменялись мнениями, как ЕС должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула", - заявил Боррель.

Представитель Евросоюза также заявил, что необходимо тесно сотрудничать с США и "активизировать дипломатические усилия по выработке общей позиции с союзниками". По его словам, с талибами нужно вести диалог, а также активно сотрудничать с теми, кто имеет влияние на ситуацию в Афганистане.

Боррель также добавил, что в настоящее время в гуманитарной помощи нуждаются 18 млн человек в стране, а внутренними беженцами стали 4 млн, передает ТАСС.

Читайте такжеВывод войск США из Афганистана: Байден и Меркель договорились о сотрудничестве

Захват Талибаном власти в Афганистане

15 августа талибы вошли в Кабул и к концу дня объявили, что контролируют всю страну. Президент Ашраф Гани подал в отставку и уехал из Афганистана.

Представители террористического движения рассказали о консультациях с бывшими руководителями Афганистана. Боевики намерены предложить им должности в новом правительстве. Представитель движения сказал, что женщины также смогут принимать участие в работе новой администрации.

Автор: Ирина Погорелая