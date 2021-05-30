В субботу пара устроила свадебную церемонию для тесного круга близких и друзей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на своей невесте Керри Саймондс.

Об этом со ссылкой на ряд СМИ сообщает BBC News Украина. В субботу пара устроила свадебную церемонию для тесного круга близких и друзей.

На Даунинг-стрит эту информацию комментировать отказались.

Отмечается, что британский министр труда и пенсий Тереза Коффи поздравила супругов в Twitter. Свои поздравления в Twitter также передала молодоженам первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер.

По данным газеты Mail on Sunday, на церемонию пригласили 30 гостей – больше собрать нельзя из-за карантинных ограничений. Католическую церемонию бракосочетания провел отец Даниэль Гамфрис.

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Борис Джонсон и Керри Саймондс в феврале прошлого года объявили о помолвке и беременности. В апреле прошлого года родился их сын Вилфред.

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Автор: Дмитрий Захаров