Он подчеркивает, что никакие территориальные компромиссы не остановят войну.

Украина должна получить реальные гарантии безопасности от Запада, иначе война завершится "триумфом" Путина. Об этом пишет бывший премьер Британии Борис Джонсон в своей колонке для Daily Mail.

Джонсон подчеркивает, что сейчас именно тот момент, когда Запад должен "шокировать Путина силой своей решимости". И именно новый президент США Дональд Трамп способен сделать это.

"У него есть именно то мужество, которое сейчас необходимо, в этот критический момент, чтобы противостоять Путину", - считает экс-премьер Британии.

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При этом он подчеркивает, что никакие территориальные компромиссы не остановят войну, "не только потому, что было бы в принципе неправильно отдавать украинскую землю захватчику, но и потому, что эта война не в основном из-за территории". По его словам, вопрос не в земле, а в будущем Украины - будет ли она частью Запада или опять попадет под контроль Кремля:

"Если мы не решим судьбу Украины как части Запада, защищенной западными гарантиями безопасности, Путину будет обеспечен триумф. Он сохранит то, что у него есть, и будет использовать свое положение для дестабилизации и нападения на Украину любыми средствами, пока правительство в Киеве не рухнет, не разразится гражданская война, и вся страна не вернется на его орбиту".

По его словам, Путин будет продвигать украинцам месседж, что "Запад вас бросил". Этого же желает и Китай. И этого нельзя допустить, подчеркивает Джонсон.

По его словам, прежде всего нужно снять бюрократические преграды, тормозящие поставки оружия. "Если нужно, бухгалтерские "ниндзя" Илона Маска должны разобраться с этим", - пишет Джонсон.

Он также соглашается с тем, что США должны получить компенсацию за свою поддержку. Это может быть соглашение о редких металлах или разблокирование $300 млрд замороженных российских активов, которые пойдут на восстановление Украины.

Кроме того, Европа должна быть готова к защите Украины после прекращения огня, при четком понимании того, что Украина теперь находится на необратимом пути к членству в ЕС и НАТО, отмечает он.

"Эта война закончится только тогда, когда Путин поймет: Украина никогда не вернется под его контроль", - подчеркивает Джонсон.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на $500 млн о добыче полезных ископаемых и газа в Украине в обмен на гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что членство Украины в НАТО является самым дешевым вариантом послевоенных гарантий безопасности из всех возможных. Он подчеркнул, что Украина не согласится на гарантии безопасности в формате какой-то подписанной "бумажки".

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