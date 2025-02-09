Трамп отметил, что такое соглашение будет приемлемо в рамках любой потенциальной мирной инициативы.

Президент США Дональд Трамп хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на $500 млн о добыче полезных ископаемых и газа в Украине в обмен на гарантии безопасности.

Об этом намерении американский президент сказал в интервью изданию The New York Post. Трамп отметил, что такое соглашение будет приемлемо для любой потенциальной мирной инициативы по Украине.

Относительно Ирана Трамп заявил, что также хотел бы заключения сделки по неядерной продукции. "Я бы предпочел это, чем разбомбить его к черту. Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать", - заявил глава Белого дома.

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"Если бы мы заключили соглашение, Израиль не бомбил бы их", - прямо сказал Трамп.

Но он не стал раскрывать подробности любых потенциальных переговоров с Ираном: "Я мог бы сказать то, что я должен им сказать, и я надеюсь, что они решат, что не собираются делать то, что они сейчас думают сделать. И я думаю, что они действительно будут счастливы", - завуалированно сказал Трамп.

Относительно того, что он предложит Ирану взамен, Трамп сказал: "Я не могу этого сказать, потому что это слишком отвратительно. Я не буду их бомбить".

Заявление о полезных ископаемых

7 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках соглашения Украина и США могут совместно разрабатывать полезные ископаемые на украинской территории. В тот же день Трамп анонсировал встречу с Зеленским для обсуждения этого вопроса.

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