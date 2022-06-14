Сегодня РФ-мировой лидер по количеству санкций. По данным глобальной сети отслеживания санкций Castellum.ai, с момента вторжения на территорию Украины количество антироссийских санкций достигает более 7802. По этому показателю Россия превзошла Иран, Сирию, и даже Северную Корею. Так что же потеряли русские за время войны?

1. Банки. Недавно лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций, который в частности предусматривает отключение одного из крупнейших банков России от системы SWIFT. "Сбербанк" станет уже восьмым банком РФ, отключенным от этой международной системы (в марте Евросоюз запретил использование SWIFT банкам: "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Россия", "Совкомбанк", "Внешэкономбанк" и "ВТБ Банк").

Привлекает внимание ситуация вокруг российского подразделения Raiffeisen Bank

Если говорить о представителях иностранных банковских групп, то теперь можно констатировать: большинство европейских банков остаются на территории страны-агрессора, оправдывая это необходимостью обслуживания международных клиентов, которые остаются в России. Однако привлекает внимание ситуация, которая сложилась вокруг российского подразделения австрийского Raiffeisen Bank International, для которой российский рынок был наиболее прибыльным (18% от капитала и 34% от дохода группы). В российских медиа было распространено заявление, что австрийская группа все же решила рассмотреть опцию продажи российского подразделения.

Санкции против российских банков ударили как по простым гражданам, так и по российской промышленности и бизнеса, которые фактически потеряли возможность осуществлять международные расчеты и денежные переводы.

Путин может потерять около 10 миллиардов долларов в год

2. Энергетика. Не секрет, что основной целью шестого пакета антироссийских санкций был запрет на импорт российской нефти (так называемое нефтяное эмбарго). По поводу него лидеры Евросоюза не могли договориться почти месяц. В конце концов, после длительных дискуссий и поиска компромисса между всеми членами ЕС, было утверждено решение о запрете импорта российской нефти по морю.

По подсчетам американского издания Bloomberg, в результате таких санкций Путин может потерять около 10 миллиардов долларов в год.

Несмотря на то, что нефтяное эмбарго не распространяется на поставки "черного золота" по нефтепроводу "Дружба", такие ограничения охватывают около 90% всего импорта нефти, которая доставляется в Европу танкерами, а потому санкции должны болезненно ударить по российской экономике и возможности в дальнейшем финансировать военную машину РФ.

Сотрудничество с РФ не является приемлемым и вредит репутации

3. Привычные сервисы и услуги. В связи с активной санкционной политикой наших западных партнеров, что фактически привело к экономической изоляции агрессора, все больше западных компаний или приостанавливают работу или вообще покидают российский рынок. Для многих сотрудничество с РФ не является приемлемым и вредит самому ценному активу – репутации.

По данным Киевской школы экономики, общее количество компаний, которые на сегодня свернули работу на российском рынке, составляет более тысячи. Среди них - ведущие логистические компании FedEx, UPS, DHL, электронная платежная система PayPal, такие привычные для рядовых россиян сервисы расчетов как: Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay; онлайн-площадки бронирования аренды жилья Booking.com и Airbnb и другие.

Даже в российских медиа начало марта этого года иногда называют "парадом выхода иностранных компаний из России". Впрочем это была лишь первая волна. И стоит ожидать нового всплеска активности западного бизнеса, который ранее нерешительно относился к требованиям цивилизованного мира уйти из России.

4. Медиа и соцсети. Еще в марте РФ заблокировала Facebook и Instagram, общая аудитория которых составляла около 120 миллионов пользователей. Сейчас единственным интернет-ресурсом, который не заблокирован в РФ является Youtube. При этом, объяснение такой "лояльности" со стороны России является довольно интересным: сервис нужен для распространения "правды" о "военной операции" в Украине.

Однако стоит напомнить, что 20 мая видеоплатформа удалила каналы пропагандистских информационных агентств Anna News и News-Front, а также канал российского государственного телеканала в Крыму "Крым 24". При этом, в утвержденный лидерами Евросоюза шестой пакет антироссийских санкций внесены также три российских телеканала Rossiya 24, TV Center International и RTR Planeta. Так, теперь список запрещенных российских СМИ составляют RT, Sputnik, Rossiya 24, TV Center International и RTR Planeta.

5. Потребительские товары и промышленность. Львиная доля западных компаний, приостановивших работу на территории России, составляют именно сегмент бытовых товаров для населения и промышленность. Только в течение мая, по данным Киевской школы экономики, российский рынок покинули такие известные компании как Levi Strauss, Starbucks, Nike, Marks & Spencer, Wella и Rehau. И это при том, что Levi Strauss работал в РФ 29 лет, а Starbucks – 15.

Относительно промышленности, то возвращение к советизации лучше всего иллюстрирует ситуация с переименованием завода известного французского автопроизводителя Renault на "Москвич".

Кроме Renault о выходе с российского рынка сообщил всемирно известный производитель ноутбуков и другого компьютерного оборудования Hewlett Packard и промышленный гигант Siemens. К слову, Siemens работал в России с 1850-х годов и даже уже во время оккупации Крыма поставлял в порт Севастополя газовые турбины, что свидетельствовало о его нежелании прекращать отношения с РФ. Однако сейчас ситуация изменилась.

Каждый выход с российского рынка - это автоматический рост уровня безработицы и бедности

Сейчас уже можно констатировать, что каждое решение иностранной компании о выходе с российского рынка - это автоматический рост уровня безработицы и бедности. Если во время так называемой первой волны Россию покидали многие западные торговые компании, то во второй волне – промышленные гиганты, в активах которых целые заводы, которые в небольших российских городах фактически обеспечивали их существование. Последствия таких событий - рост цен, исчезновение привычных для рядовых россиян товаров, потеря рабочих мест. Все это можно наблюдать уже сейчас. И это – бесспорная победа украинских дипломатов, которые приложили неимоверные усилия, чтобы убедить западных партнеров в том, что с Путиным можно вести диалог только на языке силы.

Хочется верить, что Запад будет лишь ужесточать санкции против России, а потому российскую экономику ожидает постепенная деградация, а население – полнейшая бедность. Ведь весь мир поддерживает Украину и будет делать все, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Дмитрий Воронцов, адвокат ADER HABER