Теперь разработчик стал на шаг ближе к проведению летных испытаний.

Компания Northrop Grumman запустила первый образец бомбардировщика-невидимки B-21 Raider, который компания разрабатывает для Военно-воздушных сил США.

Как пишет FlightGlobal, исполнительный директор Кэти Уорден подтвердила, что это произошло во втором квартале 2023 года. "Мы успешно запустили первый самолет для летных испытаний в этом квартале", – заявила она. Это событие директор назвала "еще одной важной вехой в нашей кампании по достижению первого полета B-21 и переходу к производству".

Компания заключила контракт на разработку стратегического бомбардировщика следующего поколения для ВВС США в 2015 году. Проектирование и производство начались в начале 2016 года, а сам бомбардировщик B-21 был публично представлен в декабре 2022 года. Первый полет ядерного бомбардировщика компания планирует осуществить до конца текущего года.

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Уорден отметила, что мощность первого B-21 отражает успех компании Northrop в переводе новых проектов через низкорентабельные этапы проектирования в более прибыльные этапы производства. Отмечается, что Northrop собирает шесть самолетов B-21. Первым летным самолетом станет "серийно-представительная" тестовая модель под названием "Т1".

Издание пишет, что ВВС США планируют приобрести по крайней мере 100 бомбардировщиков Raider и ожидают, что передовые самолеты выйдут на первоначальную эксплуатационную способность к 2030 году. Эти бомбардировщики заменят 20 самолетов B-2 Spirit, которые способны нести ядерное оружие, и 43 обычных бомбардировщика Boeing B-1B, которые не являются носителями ядерного оружия.

Бомбардировщик-невидимка B-21 Raider

Самый современный стратегический бомбардировщик-невидимку B-21 Raider в США представили в начале декабря 2022 года. Он сможет нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Во время презентации разработки глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что этот самолет будет сложно обнаружить даже самым современным системам ПВО.

Ранее сообщалось, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider будет оснащен возможностью нести ракеты класса "воздух-воздух". Это позволит этим бортам сбивать истребители.

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