Китайские разработчики приступили к летным испытаниям самолета-заправщика, созданного на базе тяжелого транспортного самолета Y-20.
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Самолет заметили в полете с выпущенной из кормовой части заправочной системой «шланг-конус».
Во время испытаний к летающему танкеру приближался тяжелый истребитель J-20. Предполагается, что речь идет об испытаниях с имитацией дозаправки в воздухе.
Отмечается, что разработка транспортника Y-20 началась в 2007 году. Он создан по схеме четырехмоторного высокоплана и оснащен многостоечным убираемым шасси, а также грузовой аппарелью в хвостовой части.
Его длина составляет около 47 метров, высота — 15 метров, а размах крыла — 45 метров при максимальной взлетной массе 220 тонн.
В феврале 2020 года китайская авиастроительная компания Xian завершила разработку самолета-заправщика на базе Y-20. Летающий танкер способен перевозить до 90 тонн топлива.
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