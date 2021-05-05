Объявленный отвод российских войск от украинских границ вовсе не означает, что Киев теперь в безопасности.

Визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину говорит об обеспокоенности администрации Джо Байдена тем, что Россия решится на новую агрессию против своего западного соседа. Хотя Владимир Путин временно ослабил напряжение, приказав российским войскам отойти от границы, он все еще желает лишить украинское правительство контроля над своей же территорией.

"США и их союзники по НАТО должны дать на эту угрозу скоординированную ответ, который начинается с обеспечения Украины оружием, необходимым для самозащиты", - пишет Bloomberg в редакционной статье.

Читайте такжеЕвропарламент принял жесткую резолюцию против РФ: исключить из SWIFT и запретить импорт газа в случае вторжении в УкраинуВ последние недели семилетняя война между украинской армией и российскими силами на Донбассе усилилась. Россия фактически удвоила свои войска у границ Украины и в Крыму, который она аннексировала в 2014 году. Отправка более чем 100 тысяч российских военных в регион вместе с танками, самолетами, десантными кораблями и разведывательными беспилотниками повышает спектр потенциальных наступательных действий против Украины, в которой живет более 40 миллионов человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "готов" к войне с Россией. При этом, он предложил Путину встречу "где угодно" в зоне конфликта. В свою очередь, российский президент, выступив с собственной зловещей речью, объявил об отводе войск от украинской границы. Хотя до сих пор не известно, когда и как быстро это произойдет.

Западные лидеры должны четко заявить о поддержке украинской безопасности, а также подкрепить свои слова действиями. В этом направлении администрация президента США Джо Байдена была более последовательной, чем правительства Франции и Германии, которые сначала призвали "обе стороны" ослабить напряжение, а не возложили всю вину только на Путина. Учитывая, что цель российского президента - это расколоть трансатлантический альянс и не позволить Украине интегрироваться в западные институты, США и Европа должны вместе разработать список скоординированных санкций. Они должны быть введены в ответ на любые российские попытки заблокировать важные морские маршруты или захватить чужие территории.

Украине также пошла бы на пользу расширенная военная помощь. Ее армия теперь больше и лучше подготовлена, чем во время оккупации Крыма в 2014 году. Но ей все еще не хватает важных инструментов для отражения российской атаки.

"Байден должен одобрить дополнительную продажу противотанковых ракет Javelin и ослабить ограничения того, как и когда Украина может их применить. Пентагон также должен передать радары и противокорабельные ракеты, а также перевезти ракеты Patriot из Польши в Украину, о чем просили украинские чиновники. Страны НАТО должны расширить тренировочные учения и обмен разведывательными данными с Украиной, а также предоставить персонал и ресурсы, чтобы помочь воплотить ее планы по построению военно-морской базы в Черном море", - говорится в статье.

Читайте такжеBloomberg: Нерешительность США и Европы в отношении Украины опаснаНаконец, Запад должен более заметно сотрудничать с властью и народом Украины. Отправив своего Госсекретаря в Киев, Байден надеется исправить ущерб, нанесенный попытками президента Дональда Трампа требовать от украинского правительства политические услуги. Но кроме этого Байдену еще нужно назначить посла в Украине. Эта должность остается вакантной с 2019 года. В дополнение к скорейшему назначению посла президенту США следует также избрать специального представителя, чьей задачей будет поддерживать связь с командой Зеленского, обновить переговоры относительно будущего Донбасса и координировать политику с европейскими союзниками.

Решение Путина стянуть армию к границам Украины - это попытка запугать уязвимого соседа и испытать решимость Запада. Неуклонная поддержка украинского права на самооборону - это лучший способ предотвратить перерастание таких провокаций в войну.

Стягивание войск РФ к границе: что произошло

РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поручено спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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Перевод: Лесь Дымань