По мнению экспертов, судя по количеству техники, Россия выглядит готовой к военному наступлению.

В сети появились новые спутниковые снимки, на которых видно усиление российских военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Читайте такжеВ сеть попали спутниковые снимки военного лагеря РФ в оккупированном КрымуФото опубликовал The Wall Street Journal

Отмечается, что, по мнению экспертов, судя по количеству техники, Россия выглядит готовой к военному наступлению.

Снимки были сделаны в период с 27 марта по 16 апреля компанией Maxar Technologies, специализирующейся на спутниковой съемке.

Как передает «Дождь», директор компании Дэн Яблонский объяснил, почему принял решение опубликовать фотографии:

«Я думаю, это снимает некоторые сомнения относительно того, что на самом деле происходит в очень неспокойном регионе».

На одном из опубликованных снимков за 16 апреля – авиабаза в Крыму. Видно выстроенные в ряд несколько истребителей Су-30. Еще в марте их здесь не было.

На других снимках запечатлен лагерь под Воронежем, куда Россия с конца марта стягивает войска. На снимках можно различить вертолеты, разведывательные дроны, мотострелковые и бронетанковые части, военные госпитали.

По мнению бывших и нынешних американских чиновников, продолжающееся наращивание войск на границе, а также передислокация из других регионов страны бомбардировщиков Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24 призваны усиливать политическое влияние Москвы на Украину.

Как отметил Филипп Бридлав, бывший офицер ВВС США, состоявший в верховном командовании НАТО в момент оккупации Крыма в 2014 году, фото показывают, что российские подразделения не намереваются наносить немедленный удар, но у Москвы есть несколько вариантов развития событий.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Катерина Шварц