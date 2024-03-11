Должен провести необходимые разговоры для предотвращения задержки движения пассажирских автобусов.

Консул Украины выехал на место перед польским пунктом пропуска "Дорогуск", чтобы выяснить ситуацию и исключить дальнейшее блокирование движения автобусов с украинскими пассажирами в Польше. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич.

"В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в "Дорогуске" на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине", – сообщил Зварич.

Дипломат добавил, что консулом будут проведены необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов.

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"Как и до сих пор, движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно обязательно происходить без каких-либо препятствий", – отметил посол.

Блокада границы с Польшей

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сегодня заявил, что польские протестующие останавливают автобусы с гражданами Украины, которые направляются как в Польшу, так и из нее. Задержка пассажирского движения происходит без каких-либо объяснений.

По данным ГПСУ, по состоянию на 11 марта блокирование движения грузовиков происходило в пяти пунктах пропуска на границе с Польшей. О задержке пассажирских автобусов пограничники не сообщали.

Это не первые случаи блокирования автобусов на границе с Польшей. В феврале в сети начали публиковать информацию, что польские протестующие начали блокировать проезд пассажирских автобусов. Тогда Кубраков провел срочные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой.

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