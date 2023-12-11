Глава Дорогуска подчеркнул, что польские перевозчики не выполняли взятые на себя договоренности и не пропускали транспорт с опасным грузом.

Глава местного управления Дорогуск Войцех Савва решил разогнать протест перевозчиков на крупнейшем пункте пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщает портал Interia.

"Я больше не могу допустить, чтобы жители гмины (региона) теряли работу", – отметил руководитель местного управления Войцех Савва.

По его словам, перевозчики не выполняют договоренности и не пропускают транспорт с опасными грузами как было договорено.

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После 13:00 участникам официально сообщили, что акция протеста была распущена. Муниципалитет назвал две причины - "большая опасность для имущества" и "блокирование движения".

Перевозчики не согласны с аргументами местных властей и намерены подавать апелляцию. По информации Interia, акция протеста может иметь и другую форму, перевозчики не исключают демонстрации в Варшаве.

Кроме того, в эфире информационного телемарафона заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач подтвердил, что глава общины Дорогуска, который ранее выдал разрешение на проведение протеста, отменил это решение и 11 декабря со второй половины дня пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" был разблокирован.

"Мы уже уведомили всех перевозчиков, которые стояли в электронной очереди, для того, чтобы они смогли подъехать к границе и начать пересечение границы. Наши пограничники и таможенные службы запускают транспортные средства для таможенного пограничного оформления и все должно идти в нормальной процедуре", - сказал Деркач.

Блокирование границы Украины - что известно

С 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовку на пограничных переходах с Украиной, где выдвинули ряд требований, среди которых отмена так называемого "транспортного безвиза" для Украины. Польские перевозчики заблокировали пункты пропуска: "Корчева-Краковец", "Гребенне - Рава-Русская", "Дорогуск-Ягодин"и" Медика - Шегини". На границе образовались очереди из украинских грузовиков, кое - где-до нескольких десятков километров в обе стороны.

11 декабря стало известно, что месячная блокада крупнейшего грузового пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" завершилась. С 14:00 было восстановлено стабильное движение грузовиков.

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