В Беларуси умер еще один протестующий - СМИ

11 августа в мужчину стреляли на протестах силовики.

43-летний Геннадий Шутов умер в больнице после того, как силовики стреляли в него во время протестов в белорусском Бресте 11 августа.

Об этом сообщает TUT.BY.

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Мужчину сразу же после выстрела направили в областную больницу, затем - вертолетом в военный госпиталь Минска.

Дочь пострадавшего позже объяснила журналистам, что у ее отца диагностировали огнестрельное ранение, а также тяжелые повреждения мозга.

Как отмечает издание, в МВД выстрелы на поражение в протестующих в Бресте подтвердили. По словам представителей правоохранительных органов, такой приказ дали «для защиты и здоровья сотрудников».

В период с 9 по 11 августа в больницы Бреста обратилось около 100 человек с травмами мягких тканей, рук и ног. 23 из них госпитализировали.

Вчера МВД Беларуси заявило о гибели 19-летнего протестующего в Минске. Однако белорусские СМИ обратили внимание, что в столице во время, указанное министерством, уже не происходило никаких акций.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

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Автор: Яна Ставская