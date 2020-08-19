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В Беларуси умер еще один протестующий - СМИ

11:58, 19 августа 2020
Мир
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В МВД выстрелы на поражение в протестующих в Бресте подтвердили / tut.by

Об этом сообщает TUT.BY.

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Мужчину сразу же после выстрела направили в областную больницу, затем - вертолетом в военный госпиталь Минска.

Дочь пострадавшего позже объяснила журналистам, что у ее отца диагностировали огнестрельное ранение, а также тяжелые повреждения мозга.

Как отмечает издание, в МВД выстрелы на поражение в протестующих в Бресте подтвердили. По словам представителей правоохранительных органов, такой приказ дали «для защиты и здоровья сотрудников».

В период с 9 по 11 августа в больницы Бреста обратилось около 100 человек с травмами мягких тканей, рук и ног. 23 из них госпитализировали.

Вчера МВД Беларуси заявило о гибели 19-летнего протестующего в Минске. Однако белорусские СМИ обратили внимание, что в столице во время, указанное министерством, уже не происходило никаких акций.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
  • Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
  • В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
  • 14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
  • 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

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Автор: Яна Ставская

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