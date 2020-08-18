В МВД Беларуси подтвердили гибель еще одного протестующего

В то же время белорусские СМИ пишут, что парень погиб не на протестах.

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило гибель 19-летнего протестующего.

Об этом говорится в сообщении МВД в Telegram.

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Власти говорят, что парень погиб ночью 16 августа в результате наезда легковушки.

«Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель «Фольсфагена» и предупредил пешехода об опасности, также попросил отойти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса «Рено», - говорится в сообщении.

МВД утверждает, что молодой человек в Минске погиб примерно в 3:20 ночи 16 августа. Белорусская служба Радио Свобода обратила внимание, что в ночь с субботы на воскресенье в столице уже не было никаких массовых протестов

16 августа в Беларуси состоялся самый большой по численности участников Марш свободы. Демонстранты, как и в предыдущие дни, требовали переизбрания президента из-за фальсификации выборов. На этот раз силовики воздержались от прямого насилия в отношении митингующих.

Однако уже вечером белорусы заметили на улицах Минска микроавтобусы без номерных знаков, куда стаскивали задержанных протестующих.

Выборы в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций.

По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций из-за фальсификаций выборов и насилия в отношении протестующих.

Канада и Ирландия отказались признавать победу Лукашенко на выборах.

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Автор: Яна Ставская