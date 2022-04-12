Статус украинских беженцев в стране претерпит изменений.

Украинские беженцы смогут работать в Израиле и иметь базовое социальное страхование.

Как сообщило посольство Украины в Израиле на своей странице в Facebook, посол Украины Евгений Корнийчук и министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед во время очередной встречи по статусу украинских беженцев достигли ряда договоренностей.

"Получен положительный ответ израильской стороны относительно предоставления разрешений на трудоустройство для украинцев, которые приехали в Израиль накануне полномасштабного российского вторжения и вынуждены были остаться, а также тех, кто въехал в Израиль после 23 февраля этого года. Кроме того, эти категории граждан смогут получить базовое социальное страхование", - говорится в сообщении.

Также было получено принципиальное согласие Министерства внутренних дел Израиля на выдачу разрешений на въезд семьям украинских граждан, которые легально находятся в Израиле по рабочим визам.

"Посольство в дальнейшем не согласно с принципом применения квот и любых других ограничений на въезд в Израиль украинцев, преимущественно женщин и детей, по приглашению друзей-граждан Израиля, которые готовы предоставить украинцам убежище от ужасов российской агрессии", - отмечает украинское дипломатическое ведомство.

Как сообщал УНИАН, ранее Израиль приостановил прием беженцев из Украины. В Офисе президента Украины это назвали недружественным шагом.

Вас также могут заинтересовать новости: