Глава МИД Израиля Яир Лапид обратился к миру с заявлением по поводу Бучи.

Зверства российских фашистов в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области шокировали весь мир. Даже Израиль, который фактически выбрал нейтралитет в этой войне, назвал действия рф умышленным военным преступлением.

Соответствующее заявление министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обнародовал в соцсети.

"Невозможно оставаться равнодушным перед ужасающими картинами из города Буча под Киевом после ухода российской армии. Умышленное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно осуждаю это", – написал Лапид.

Напомним, ранее на Банковой заявили, что Израиль стал посредником в российско-украинской войне. Однако на следующий день стало известно о том, что Иерусалим приостановил прием беженцев из Украины, что в Офисе президента назвали недружественным шагом, который требует немедленного исправления.

Впоследствии нейтралитет Израиля раскритиковал и президент Владимир Зеленский, поинтересовавшись у парламентариев, почему те до сих пор не помогают ВСУ оружием и не ввели санкции против режима Путина.

Этому предшествовала информация израильских СМИ о том, что премьер Беннет, чтобы достичь своего дипломатического прогресса, якобы призвал Зеленского согласиться на условия России и фактически капитулировать. Однако тот не согласился.

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