Новый беспилотник, наблюдающий за работой российских военных, таки вошел в акваторию Черного моря.

Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 зашел в акваторию Черного моря.

Такие данные показал сервис Flightradar24. Перед этим несколько часов американский дрон кружил в воздушном пространстве Румынии. Взлетел RQ-4 с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания.

Напомним, американские военные отправили новый беспилотник в район Черного моря для осмотра места сбития другого американского беспилотника и наблюдения за работой российских военных, которые ищут обломки дрона.

Видео дня

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что государство видит, что россияне пытаются достать обломки разбитого американского беспилотника со дна Черного моря. Но, по его словам, вероятно, дрон разлетелся на куски от удара о воду, и затонул на глубине в тысячи метров.

Инцидент с американским БПЛА

14 марта стало известно о сбитии американского беспилотника MQ-9 Reaper российским истребителем Су-27 над Черным морем в районе оккупированного Крыма.

В РФ тут же заявили, что полет MQ-9 Reaper был провокацией. На что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские дроны будут летать там, где не запрещает международное право.

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