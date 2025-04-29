Она выступает против возобновления его работы.

Исполняющая обязанности министра иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский Союз не может допустить реанимации российского газопровода "Северный поток-2".

Как пишет Bloomberg, заявление прозвучало в кулуарах ее встречи с коллегами из стран Северной Европы и Балтии в Дании. Так Бербок прокомментировала разговоры о том, что прекращение огня в Украине могло бы привести к возобновлению газовых поставок из Российской Федерации:

"Отказ от реактивации "Северного потока-2" - это наша лучшая самозащита. Сплоченность Европейского Союза - это наша страховка жизни, и об этом всегда следует серьезно думать".

Северный поток

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2022 года возле острова Борнхольм в Балтийском море зафиксировали взрывы. Вскоре стало известно о повреждении ниток российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Видео дня

Швеция официально заявила, что взрывы были преднамеренным саботажем. Россия обвинила США и Великобританию в уничтожении газопроводов, однако не предоставила никаких убедительных доказательств.

Газопроводы официально считаются неработоспособными. Обсуждения относительно возможного восстановления Nord Stream 2 периодически возникают в политических кругах Германии, но правительство не поддерживает такую идею.

Министр экономики и энергетики Роберт Габек заявлял, что обсуждение восстановления Nord Stream является "полностью неправильным направлением", особенно в условиях продолжающейся агрессии России против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: