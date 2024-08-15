Ханнинг считает, что такие решения принимаются на самом высоком политическом уровне.

К решению устроить диверсии на газопроводах "Северного потока" могут быть причастны как украинские, так и польские власти. Такую версию в комментарии немецкой газете WELT высказал бывший (до 2005 года) руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Август Ханнинг.

"Согласно результатам расследования, похоже, что именно украинская команда действовала. Конечно, это было возможно только при поддержке государства. А если посмотреть на карту, то моряк стартовал из Люблина. Поэтому вполне очевидно, что здесь замешана польская власть... Такие решения принимаются не на низшем, а на самом высоком политическом уровне. И я считаю, что между президентом Зеленским и президентом Дудой были договоренности о проведении этой атаки", – говорится в заявлении.

Отвечая на вопрос журналиста Ханнинг подчеркнул, что Польша не заинтересована в задержании или экстрадиции подозреваемых по этому делу. Он отметил, что подозреваемому разрешили выехать, несмотря на то, что между следственными органами велись переговоры.

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Экс-глава БНД считает, что подобные атаки не могут быть осуществлены без масштабной государственной поддержки. Ханнинг напомнил, что трубопроводам нанесен значительный ущерб. По мнению экспертов, он составляет до 20-30 миллиардов евро.

Немецкое расследование взрывов на "Северных потоках"

Обе нитки газопровода были повреждены взрывами в 2022 году. Россия и Запад указывают друг на друга, но каждый отрицает свою причастность.

14 августа 2024 года стало известно, что Немецкая прокуратура выдала ордер на арест украинца по делу о подрыве "Северного потока". Речь идет об инструкторе по дайвингу Владимире. Его разыскивают власти ФРГ, и до сих пор он жил в Польше. Еще двух граждан Украины, имена которых не называются, также считают подозреваемыми в подрыве газопровода. Вероятно, они участвовали в подрыве как водолазы.

В Польше объяснили, что не задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока", потому что его не было в базе розыска. Это позволило ему в начале июля пересечь польско-украинскую границу.

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