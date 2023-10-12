Запрос будет направлен на устранение нагрузки, которую дополнительная военная поддержка Израиля, Украины и Тайваня осуществит на запасы Министерства обороны.

Белый дом готовит запрос в Конгресс на дополнительное финансирование, который включает средства на помощь Израилю, Украине, Тайваню и защиту границ США, сообщает NBC со ссылкой на двух должностных лиц Конгресса.

Представители администрации также заявили, что запрос будет направлен на устранение нагрузки, которую дополнительная военная поддержка Израиля, Украины и Тайваня осуществит на запасы Министерства обороны, путем запроса средств на производство дополнительного оружия.

На пресс-конференции в Белом доме в среду представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби рассмотрел возможность объединения всех запросов на финансирование, сообщив журналистам, что продолжаются "активные разговоры".

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Как сообщает NBC, председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол заявил, что он открыт для пакета, который включает помощь Израилю, Украине и Тайваню, а также финансирование дополнительной безопасности на границе США и Мексики.

В то же время некоторые республиканцы в Палате представителей выразили оппозицию этой идее.

Помощь США Украине и Израилю

Ранее СМИ сообщали о том, что Белый дом рассматривает возможность объединить помощь Украине и Израилю в один пакет, что может увеличить шансы на его принятие Конгрессом.

Как отмечал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, США способны одновременно оказывать военную помощь и Украине, и Израилю, поэтому события последних дней не грозят Киеву потерей поддержки со стороны Вашингтона.

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